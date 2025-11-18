В российском регионе отразили атаку БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор.

По информации Министерства обороны России, с 20:00 до 23:00 17 ноября над Белгородской областью было сбито 10 вражеских беспилотников. Также ПВО уничтожили БПЛА над Воронежской, Смоленской и Брянской областями.