17:52, 21 ноября 2025

Бунт в партии Зеленского перешел в новую фазу

Гончаренко: Депутаты от партии Зеленского ожидают чисток в офисе президента
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» продолжили бунт против президента Украины и лидера политической силы Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

По его словам, сейчас мятеж перешел в новую фазу — депутаты ожидают от главы государства чисток в офисе президента. Если этого не произойдет, то члены партии планируют «контратаковать».

«Мятеж в "Слуге народа" продолжается. Просто он перешел в другую модель — молчаливую. Большинство ожидает, что на следующей неделе Зеленский примет кадровые решения и очистит команду. Если этого не произойдет — будут переходить в контратаку», — написал Гончаренко.

В офисе главы государства ожидают, что им удастся убедить депутатов согласовать бюджет страны за счет его пересмотра в пользу заинтересованных групп, а затем дождаться, когда конфликт «рассосется».

Кроме того, Гончаренко подтвердил, что в четверг, 20 ноября, в день встречи Зеленского со «слугами», команда президента рассматривала возможность арестовать главу фракции правящей партии в Раде Давида Арахамию, обвинив его в государственной измене.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что на встрече с депутатами Верховной Рады от своей партии Зеленский высказался о переданном ему от США плане мирного урегулирования. По его словам, сейчас нет оснований полагать, что Киев смогут «дожать» до отказа от национальных интересов.

