Бывший начальник уголовного розыска дал показания по делу редактора российского агентства

Экс-полицейский Карпов на суде заявил о взятке в ₽120 тыс. от редактора URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга дал показания бывший начальник отдела угрозыска городского отделения полиции №10 Андрей Карпов, являющийся главным свидетелем по уголовному делу своего племянника — редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он практически ежедневно передавал родственнику оперативные сводки о преступлениях за вознаграждения, сумму в 120 тысяч рублей он получил через бабушку Аллаярова. Эти средства он потратил на свои нужды. Карпов пояснил, что получал зарплату порядка 60 тысяч рублей. Он выразил раскаяние получением взятки.

На суде выступила главный редактор URA.RU Диана Козлова, которая заявила, что издание никогда не покупало информацию. Аллаяров настаивает на своей невиновности. «Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — сказал обвиняемый в даче взятки. Ранее он рассказал, что в СИЗО к нему приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ, которые угрожали ему обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания на третьих лиц. Все эти обстоятельства адвокаты изложили в жалобе на имя прокурора Свердловской области на нарушения в ходе расследования дела против сотрудников Ura.ru.

По данным следствия, с мая 2024-го по март 2025 года Карпов за вознаграждение передавал Аллаярову суточные оперативные сводки для публикации. Суммарно редактор передал взятки на 120 тысяч рублей.

По данным Ura.ru, деньги на карточки матери и жены силовика поступали не от журналистов Ura.ru, а от другого издания. Своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания на Аллаярова в обмен на смягчение наказания.