23:20, 21 ноября 2025Мир

В Чехии заявили о нежелании посылать средства из госбюджета Украине

Бабиш: Чехия не намерена посылать средства из госбюджета Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Чехии, формируемое кандидатом в премьер-министры Андреем Бабишем, не будет посылать средства из государственного бюджета Украине. Об этом политик заявил на встрече с избирателями в городе Гавиржов, пишет ТАСС.

По словам политика, «Украиной занимается Европа». «На Украину мы точно не будем посылать никакие средства из бюджета Чешской республики», — отметил он.

Бабиш заявил о важности урегулирования конфликта.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор рассказал, что лидеры западных стран не в состоянии признать факт того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потерпели поражение на поле боя.

