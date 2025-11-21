В Чехии заявили о нежелании посылать средства из госбюджета Украине

Бабиш: Чехия не намерена посылать средства из госбюджета Украине

Правительство Чехии, формируемое кандидатом в премьер-министры Андреем Бабишем, не будет посылать средства из государственного бюджета Украине. Об этом политик заявил на встрече с избирателями в городе Гавиржов, пишет ТАСС.

По словам политика, «Украиной занимается Европа». «На Украину мы точно не будем посылать никакие средства из бюджета Чешской республики», — отметил он.

Бабиш заявил о важности урегулирования конфликта.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор рассказал, что лидеры западных стран не в состоянии признать факт того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потерпели поражение на поле боя.