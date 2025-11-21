Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:46, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Анфиса Чехова оценила возможность возродить шоу о сексе на российском ТВ

Телеведущая Чехова заявила, что не хочет возрождать шоу «Секс с Анфисой Чеховой»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ведущая культового российского шоу «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова оценила возможность возвращения проекта в эфир. В интервью KP.RU она заявила, что не хочет возрождать программу на российском ТВ.

Чехова рассказала, что ей предложили перезапуск шоу, но она отказалась, потому что не видит в этом смысла. «В том формате, в котором она (программа «Секс с Анфисой Чеховой» — прим. «Ленты.ру») была, ее точно никогда уже не будет. Всему свое время», — подчеркнула ведущая.

Она также отметила, что сейчас ей было бы интересно вести передачу, посвященную психологии.

Ранее другой бывший ведущий «Секса с Анфисой Чеховой», режиссер Николай Бурлак рассказал о приглашении в шоу. Он признался, что попал на кастинг проекта случайно.

Программа «Секс с Анфисой Чеховой» выходила на канале ТНТ с 2005 по 2009 год. В эфире обсуждали различные темы, связанные с интимными отношениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Анфиса Чехова оценила возможность возродить шоу о сексе на российском ТВ

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости