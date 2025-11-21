Анфиса Чехова оценила возможность возродить шоу о сексе на российском ТВ

Телеведущая Чехова заявила, что не хочет возрождать шоу «Секс с Анфисой Чеховой»

Ведущая культового российского шоу «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова оценила возможность возвращения проекта в эфир. В интервью KP.RU она заявила, что не хочет возрождать программу на российском ТВ.

Чехова рассказала, что ей предложили перезапуск шоу, но она отказалась, потому что не видит в этом смысла. «В том формате, в котором она (программа «Секс с Анфисой Чеховой» — прим. «Ленты.ру») была, ее точно никогда уже не будет. Всему свое время», — подчеркнула ведущая.

Она также отметила, что сейчас ей было бы интересно вести передачу, посвященную психологии.

Ранее другой бывший ведущий «Секса с Анфисой Чеховой», режиссер Николай Бурлак рассказал о приглашении в шоу. Он признался, что попал на кастинг проекта случайно.

Программа «Секс с Анфисой Чеховой» выходила на канале ТНТ с 2005 по 2009 год. В эфире обсуждали различные темы, связанные с интимными отношениями.