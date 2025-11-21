Чемпионке Украины вынесли приговор по делу о покушении на российского офицера

В Москве осудили на 19 лет чемпионку Украины Лемещенко за покушение на офицера

В Москве 2-й западный окружной военный суд приговорил украинскую чемпионку по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам колонии общего режима за подготовку покушения на высокопоставленного российского офицера. Об этом сообщает РИА Новости.

Лемещенко — гражданка России, но с 2014 года проживала на территории Украины. После того как началась специальная военная операция, она вступила в легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), прошла спецподготовку и вернулась в Россию для выполнения заданий куратора. Сначала она подорвала опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а после в Воронеже начала готовить покушение на офицера. Женщина успела собрать взрывное устройство.

Подсудимую признали виновной по восьми статьям. Среди них — госизмена, диверсия и приготовление к теракту.

