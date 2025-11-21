Силовые структуры
18:01, 21 ноября 2025Силовые структуры

Чемпионке Украины вынесли приговор по делу о покушении на российского офицера

В Москве осудили на 19 лет чемпионку Украины Лемещенко за покушение на офицера
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве 2-й западный окружной военный суд приговорил украинскую чемпионку по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам колонии общего режима за подготовку покушения на высокопоставленного российского офицера. Об этом сообщает РИА Новости.

Лемещенко — гражданка России, но с 2014 года проживала на территории Украины. После того как началась специальная военная операция, она вступила в легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), прошла спецподготовку и вернулась в Россию для выполнения заданий куратора. Сначала она подорвала опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а после в Воронеже начала готовить покушение на офицера. Женщина успела собрать взрывное устройство.

Подсудимую признали виновной по восьми статьям. Среди них — госизмена, диверсия и приготовление к теракту.

Ранее сообщалось, что офицера Минобороны попытались отравить подарком от новой знакомой.

