09:46, 20 ноября 2025

Раскрыта роль девушки Полины в попытке отравления высокопоставленного офицера Минобороны

Попытку отравления офицера Минобороны представили как подарок от девушки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинская спецслужба воспользовалась аккаунтом девушки из соцсети при попытке отравить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью из двух высокотоксичных ядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, перед покушением военный познакомился в социальной сети с девушкой Полиной, с которой у них завязалась дружеская беседа. Через месяц новая знакомая сообщила, что хочет сделать ему подарок в виде иностранного пива. В роли курьера выступил житель ДНР, которого задержала ФСБ.

При задержании мужчина признался, что украинские спецслужбы пообещали заплатить ему пять тысяч долларов.

Оперативники установили, что в подарочных бутылках с пивом присутствовали вещества британского производства колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм эти яды приводят к мучительной гибели.

