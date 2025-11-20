Раскрыта роль девушки Полины в попытке отравления высокопоставленного офицера Минобороны

Попытку отравления офицера Минобороны представили как подарок от девушки

Украинская спецслужба воспользовалась аккаунтом девушки из соцсети при попытке отравить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью из двух высокотоксичных ядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, перед покушением военный познакомился в социальной сети с девушкой Полиной, с которой у них завязалась дружеская беседа. Через месяц новая знакомая сообщила, что хочет сделать ему подарок в виде иностранного пива. В роли курьера выступил житель ДНР, которого задержала ФСБ.

При задержании мужчина признался, что украинские спецслужбы пообещали заплатить ему пять тысяч долларов.

Оперативники установили, что в подарочных бутылках с пивом присутствовали вещества британского производства колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм эти яды приводят к мучительной гибели.