Черногория введет визовые ограничения для россиян

Спайич: Черногория в кратчайшие сроки введет визовые ограничения для россиян
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

«Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член», — отметил Спайич.

Премьер добавил, что Черногория по-прежнему ориентируется на туризм и старается привлекать как можно больше отдыхающих с разных уголков мира, но это не станет поводом для изменения визового режима.

По его словам, число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, объем недвижимости, которым владели русские, тоже упал. Поэтому россияне стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию.

