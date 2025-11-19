Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:13, 19 ноября 2025Путешествия

В посольстве Японии прокомментировали информацию о введении платных виз для россиян

В посольстве Японии не планируют введения визовых сборов для россиян
Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

В посольстве Японии в РФ заявили, что не планируют вводить платные визы для россиян. Так в дипведомстве прокомментировали РИА Новости информацию СМИ о повышении в 2026 году визовых сборов.

Однако с появлением визового центра заявителям будет нужно оплачивать комиссию, добавили представители посольства. Они также отметили, что, несмотря на большой турпоток в Японию из России, в процедуре получения визы не планируется никаких изменений. Кроме того, не рассматривается возможность отправки документов по почте или введения электронных виз для россиян.

Ранее стало известно, что у японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. В посольстве России в Токио подчеркнули, что японские перевозчики «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Российская школьница порезала ножницами горло учительнице

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости