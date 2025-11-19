В посольстве Японии прокомментировали информацию о введении платных виз для россиян

В посольстве Японии не планируют введения визовых сборов для россиян

В посольстве Японии в РФ заявили, что не планируют вводить платные визы для россиян. Так в дипведомстве прокомментировали РИА Новости информацию СМИ о повышении в 2026 году визовых сборов.

Однако с появлением визового центра заявителям будет нужно оплачивать комиссию, добавили представители посольства. Они также отметили, что, несмотря на большой турпоток в Японию из России, в процедуре получения визы не планируется никаких изменений. Кроме того, не рассматривается возможность отправки документов по почте или введения электронных виз для россиян.

Ранее стало известно, что у японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. В посольстве России в Токио подчеркнули, что японские перевозчики «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».

