11:07, 21 ноября 2025Россия

Число многодетных семей в России изменилось

Котяков заявил о росте числа многодетных семей в России на восемь процентов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

С начала 2025 года число многодетных семей в России выросло более чем на восемь процентов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме, пишет РИА Новости.

По его словам, сегодня в России насчитывается примерно 3,9 миллиона многодетных семей.

Глава Минтруда добавил, что число детей в таких семьях также изменилось. «Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч», — подчеркнул Котяков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» предложила установить разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. По ее словам, ситуацию, когда семьи с двумя, тремя или четырьмя детьми переплачивают один и тот же процент кредита, нужно менять. Парламентарий добавила, что эту идею поддерживают и в правительстве, однако она не уверена, сможет ли кабмин найти средства на ее реализацию.

