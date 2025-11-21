Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:27, 21 ноября 2025Ценности

Деми Ловато с обнаженной грудью снялась в пустыне

Певица Деми Ловато снялась в откровенном виде в пустыне для Who What Wear
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Agata Serge / Who What Wear

Американская певица Деми Ловато снялась в откровенном виде для журнала Who What Wear. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 33-летняя исполнительница попозировала в пустыне в красном платье бренда Vel Don Sa Lim, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали черные трусы и ее обнаженная грудь. На ней также были бежевые открытые туфли марки Gianvito Rossi, а эффектный образ дополнял нюдовый макияж.

Кроме того, во время съемки знаменитость примерила платье, оформленное длинным шлейфом и оголяющим ягодицы вырезом на спине. При этом от бюстгальтера она отказалась.

В октябре Деми Ловато заметили в откровенном виде на показе люксового бренда Coperni. Папарацци запечатлели певицу без штанов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Россияне придумали роботов для сбора ягод

    На Западе озадачились масштабами украинской коррупции

    Путин объяснил паузу в контактах с США

    Артемий Лебедев призвал не открывать границу с одной европейской страной

    Популярный бренд выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях

    Бездомные собаки спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку от переохлаждения

    Меган Маркл раскрыла причину любви к принцу Гарри

    Названы четыре приводящие к неприятному запаху тела причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости