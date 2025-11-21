Деми Ловато с обнаженной грудью снялась в пустыне

Певица Деми Ловато снялась в откровенном виде в пустыне для Who What Wear

Американская певица Деми Ловато снялась в откровенном виде для журнала Who What Wear. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 33-летняя исполнительница попозировала в пустыне в красном платье бренда Vel Don Sa Lim, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали черные трусы и ее обнаженная грудь. На ней также были бежевые открытые туфли марки Gianvito Rossi, а эффектный образ дополнял нюдовый макияж.

Кроме того, во время съемки знаменитость примерила платье, оформленное длинным шлейфом и оголяющим ягодицы вырезом на спине. При этом от бюстгальтера она отказалась.

В октябре Деми Ловато заметили в откровенном виде на показе люксового бренда Coperni. Папарацци запечатлели певицу без штанов.