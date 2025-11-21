Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 21 ноября 2025Мир

Министр армии США захотел договориться о личной встрече с Белоусовым

Politico: Дрисколл попытается договориться о личной встрече с Белоусовым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэниел Дрисколл

Дэниел Дрисколл . Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Министр армии США Дэниел Дрисколл попытается договориться о личной встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дрисколл встретится с союзниками по НАТО в Европе и попытается договориться о личной встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает издание слова собеседника.

Уточняется, что Дрисколл хочет обсудить с российским министром обороны заключение мирного соглашения по Украине, которое «ускользало от Белого дома весь год».

Ранее представитель американской администрации Кэролайн Левитт заявила, что Дрисколл встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 ноября. По ее словам, настроение после встречи у Дрисколла было оптимистичным.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости