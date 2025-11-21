Министр армии США захотел договориться о личной встрече с Белоусовым

Politico: Дрисколл попытается договориться о личной встрече с Белоусовым

Министр армии США Дэниел Дрисколл попытается договориться о личной встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дрисколл встретится с союзниками по НАТО в Европе и попытается договориться о личной встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает издание слова собеседника.

Уточняется, что Дрисколл хочет обсудить с российским министром обороны заключение мирного соглашения по Украине, которое «ускользало от Белого дома весь год».

Ранее представитель американской администрации Кэролайн Левитт заявила, что Дрисколл встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 ноября. По ее словам, настроение после встречи у Дрисколла было оптимистичным.