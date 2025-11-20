Мир
22:45, 20 ноября 2025Мир

В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

Левитт: Министр армии США после встречи с Зеленским был настроен оптимистично
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 ноября. Настроение, по ее словам, после встречи у Дрисколла было оптимистичным, пишут РИА Новости.

«Мы говорили с ним (Дэниелом Дрисколлом). После этой встречи он был настроен очень оптимистично», — заявила Левитт.

Во время встречи с Дрисколлом Зеленский согласовал с ним жесткий график подписания мирного плана, который разработала администрация США для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее украинское СМИ опубликовало видео, на котором Зеленский признал полуостров Крым российской территорией.

