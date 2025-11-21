Экс-постпред США при НАТО раскритиковала план Трампа по Украине

Экс-постпред при НАТО Смит: В план США по Украине было вложено мало усилий

Постоянный представитель США при НАТО в администрации экс-президента Джо Байдена Джулианн Смит раскритиковала план нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ее слова приводит Bloomberg.

«Меня беспокоит, как мало усилий было вложено в этот план. После его принятия многие, начиная с самого [украинского лидера Владимира] Зеленского, объявят его недействительным», — отметила бывший постпред.

По мнению Смит, сейчас Зеленский проявляет осторожность, говоря, что изучает предложение Вашингтона, но на самом деле нет «никаких обстоятельств, при которых он был бы готов принять подобный план».

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза, недовольные планом США по урегулированию конфликта на Украине, готовят контрпредложение. Это планируется сделать в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему.