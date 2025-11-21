Еще два российских аэропорта ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Кореняко: В аэропортах Казань и Самара действуют временные ограничения

В российских аэропортах Казань и Самара (Курумоч) 21 ноября в 04:35 по московскому времени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

Ограничения также действуют с 02:45 по московскому времени в аэропортах Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское).

Ранее аэродром страны, граничащей с Россией, закрыли из-за появления в небе воздушных шаров. Некоторые рейсы были отменены или задержаны.

