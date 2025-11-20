Аэропорт граничащей с Россией страны закрыли из-за воздушных шаров

Delfi: Аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за воздушных шаров

Аэродром граничащей с Россией страны закрыли из-за появления в небе воздушных шаров. Об этом сообщило издание Delfi.

По данным национального центра кризисных ситуаций Литвы, ограничения на полеты в аэропорту Вильнюса ввели в 18:38. Несколько рейсов были отменены или задержаны. Представитель «Литовских аэропортов» Тадас Василяускас сообщил, что прогнозов относительно того, когда меры безопасности могут быть сняты, в данный момент нет.

Уточняется, что воздушные шары могут перевозить на территорию Прибалтики контрабанду. Поэтому власти Литвы закрывали границу с Белоруссией. Страна возобновила работу двух пропускных пунктов на границе в ночь на 20 ноября.