Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:52, 20 ноября 2025Путешествия

Аэропорт граничащей с Россией страны закрыли из-за воздушных шаров

Delfi: Аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за воздушных шаров
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Аэродром граничащей с Россией страны закрыли из-за появления в небе воздушных шаров. Об этом сообщило издание Delfi.

По данным национального центра кризисных ситуаций Литвы, ограничения на полеты в аэропорту Вильнюса ввели в 18:38. Несколько рейсов были отменены или задержаны. Представитель «Литовских аэропортов» Тадас Василяускас сообщил, что прогнозов относительно того, когда меры безопасности могут быть сняты, в данный момент нет.

Материалы по теме:
«Привилегия, а не право». В Европе объявили о запрете выдачи россиянам новых многократных виз
«Привилегия, а не право». В Европе объявили о запрете выдачи россиянам новых многократных виз
7 ноября 2025
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025

Уточняется, что воздушные шары могут перевозить на территорию Прибалтики контрабанду. Поэтому власти Литвы закрывали границу с Белоруссией. Страна возобновила работу двух пропускных пунктов на границе в ночь на 20 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    В Нидерландах оценили план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости