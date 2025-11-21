Мир
Европа и Украина решили ответить США на мирный план

Reuters: Британия, ФРГ, Франция и Украина начали работу над своим мирным планом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Великобритания, Германия, Франция совместно с Украиной начали работу над своим мирным планом по урегулированию конфликта в ответ на документ США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США план мирного урегулирования для Киева», — передает агентство слова трех неназванных источников.

Также один из собеседников сообщил, что встречное предложение возможно «будет включать и другие страны Европы».

Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Сообщается, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались к американским властям за разъяснениями. Однако они получили ответ, что сотрудники Госдепартамента и Конгресса США «тоже находятся в неведении».

