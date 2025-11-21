США не захотели говорить с Европой об Украине

Bloomberg: Европейские лидеры безуспешно пытались поговорить с США об Украине

Лидеры европейских стран не смогли организовать телефонный разговор с представителями США, чтобы обсудить детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источника, европейские лидеры также пытались организовать телефонный разговор с США для обсуждения этой инициативы (мирного плана — прим. «Ленты.ру»), но пока безуспешно», — передает агентство.

Кроме того, неназванный чиновник отметил, что у европейских лидеров есть сомнения по поводу плана Вашингтона, который они назвали «равносильным капитуляции Украины».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США проведут брифинг для послов Европейского союза (ЕС) в Киеве по теме нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Встреча запланирована на 21 ноября.

Кроме того, эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман указал, что разработанный США план по Украине показывает, что в Белом доме существуют «очень влиятельные силы», ставящие интересы России выше интересов западных союзников.