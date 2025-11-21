Европу обвинили в излишней самоуверенности в контактах с Трампом

Аналитик Рахман: Европейцы стали чрезмерно самоуверенными в отношениях с Трампом

Страны Европейского союза (ЕС) на фоне украинского конфликта стали чрезмерно самоуверенными в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, передает Financial Times.

«Европейцы стали невероятно самоуверенными в своих отношениях с администрацией Трампа», — сказал аналитик.

При этом, по мнению Рахмана, разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине показывает, что в Белом доме существуют «очень влиятельные силы», которые ставят интересы России выше интересов западных союзников.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что мирный план США по Украине вызовет недовольство стран ЕС. Он отметил, что у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования.