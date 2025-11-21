Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 21 ноября 2025Мир

Европу обвинили в излишней самоуверенности в контактах с Трампом

Аналитик Рахман: Европейцы стали чрезмерно самоуверенными в отношениях с Трампом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) на фоне украинского конфликта стали чрезмерно самоуверенными в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, передает Financial Times.

«Европейцы стали невероятно самоуверенными в своих отношениях с администрацией Трампа», — сказал аналитик.

При этом, по мнению Рахмана, разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине показывает, что в Белом доме существуют «очень влиятельные силы», которые ставят интересы России выше интересов западных союзников.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что мирный план США по Украине вызовет недовольство стран ЕС. Он отметил, что у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    В Кремле поставили ультиматум Зеленскому по урегулированию конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости