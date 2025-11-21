«Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

Bloomberg: Франция, Британия и ФРГ отвергли ключевые пункты плана США по Украине

Франция, Великобритания и Германия отвергли ключевые пункты мирного плана США по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в пятницу во время телефонного разговора с [украинским лидером Владимиром] Зеленским договорились о том, что Вооруженные силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы 28 пунктов плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. Среди основных пунктов — получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности армии, а также признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.