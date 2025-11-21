Бывший СССР
Готовность Зеленского пойти на второй президентский срок оценили

Зеленский может не пойти на второй срок из-за рейтингов и коррупционного кризиса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может не пойти на второй срок из-за низких рейтингов и коррупционного кризиса. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Atlantic Council (внесен в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Адриан Каратницкий в колонке для Politico под заголовком «Хромое президентство Зеленского».

«По словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование», – говорится в публикации.

В сентябре Зеленский заявил, что готов уйти со своей должности после окончания конфликта. «Если мы закончим войну с россиянами, я готов не идти [на выборы]. Потому что это не моя цель», — заявил Зеленский. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.

