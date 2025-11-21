Минюст объявил новых иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Елену Налимову

Минюст объявил новых иностранных агентов: в реестр внесли журналистку Елену Налимову и издание «Аспекты Башкортостана». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Налимова распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Кроме того, отмечается, что журналистка участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Издание «Аспекты Башкортостана», по данным ведомства, выступало против спецоперации на Украине, принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей.

Помимо них, в список попали антидискриминационный центр «Мемориал», священник Павел Заякин и художник Антон Литвин.

Ранее иноагентом признали известную российскую журналистку Елену Костюченко. Уточнялось, что она проживает за пределами России.