17:12, 14 ноября 2025Интернет и СМИ

Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

Минюст внес журналистку Елену Костюченко в реестр иностранных агентов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Минюст внес в реестр иностранных агентов известную российскую журналистку Елену Костюченко. Сведения об этом появились на сайте ведомства.

По данным Минюста, Костюченко распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, выступала против проведения спецоперации на Украине, а также создавала материалы для нежелательных организаций и взаимодействовала с иноагентами. Также, подчеркнуло министерство, она пропагандировала ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ведомство уточнило, что журналистка уехала из России.

Кроме того, Минюст внес в реестр журналиста Кирилла Кривошеева, экономиста Рубена Ениклопова, а также с ограниченной ответственностью «Форпост».

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иностранных агентов медиапроект «Черта».

