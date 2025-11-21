Ценности
Известная 44-летняя супермодель снялась топлес

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде
Карина Черных
Известная бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица предстала в размещенном ролике в темных классических брюках с завышенной талией. При этом она предстала топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала наручные часы. Вдобавок звезда распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранне в ноябре известная 44-летняя супермодель обнажила грудь для фото. Алессандра Амбросио позировала у бассейна под открытым небом.

