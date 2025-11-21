Спорт
Карпин оценил мотивацию российских футболистов играть в Европе

Карпин: Зачем российским футболистам уезжать в Европу, если здесь платят хорошо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил мотивацию российских футболистов играть в Европе. Его слова приводит Legalbet.

Карпин ответил на вопрос о том, почему в настоящее время в Европе выступает так мало отечественных игроков. «Думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо», — сказал тренер.

В данный момент в европейских клубах выступает 18 футболистов с российским паспортом. При этом в топ-5 лигах Европы представлено всего три россиянина: вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

В бытность футболистом Карпин выступал в трех испанских клубах: «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте». Дольше всего — с 1997 по 2002 год — он играл в «Сельте». В составе команды он провел более 200 матчей, в которых забил 37 мячей.

