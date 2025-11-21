Крушение истребителя на авиашоу в Дубае попало на видео

Индийский истребитель Tejas потерпел крушение на авиашоу в Дубае. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Боевой самолет Tejas, используемый в индийских ВВС, разбился около 14:10 по местному времени [13:10 мск] во время демонстрационного полета перед зрителями», — говорится в сообщении.

На момент публикации неясно, успел ли катапультироваться пилот и есть ли пострадавшие в результате инцидента. На видео, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, попал момент столкновения истребителя с землей и последовавший взрыв.

В конце августа во время подготовки к авиашоу в Польше потерпел крушение истребитель F-16. Сообщалось, что пилот не успел катапультироваться.