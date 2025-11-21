Россия
06:29, 21 ноября 2025

Квартиру сбежавшей из России экс-солистки Мариинки продают за 200 млн рублей

Квартиру сбежавшей из России экс-солистки Мариинки продают за 200 млн рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Квартиру бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) выставили на продажу за 200 миллионов рублей, сама же певица находится в международном розыске. Об этом сообщает Telegram-канал «122».

Объявление о продаже элитной недвижимости в Москве опубликовано на одном из сервисов недвижимости. Квартира выполнена по индивидуальному проекту, а из окон открывается видл на набережную и гостиницу «Украина».

До отъезда Максаковой из России, в 2021 году, эту квартиру обокрал на полмиллиона долларов.

В розыск оперную диву объявили в конце июля текущего года. Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

