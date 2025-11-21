Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

Суд установил отцовство певца Леши Свика над внебрачной дочерью от модели

Российского исполнителя Лешу Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) признали отцом внебрачного ребенка. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на адвоката артиста Кирилла Гавриличева.

Сообщается, что модель Екатерина Лукьянова добивалась признания отцовства дочери Стефании более двух лет. Адвокат музыканта подчеркнул, что решение суда устроило всех участников процесса. По его словам, ДНК-экспертиза не проводилась, отцовство было установлено на основании устных показаний истицы.

«Наша сторона не оспаривала обязанность артиста выплачивать алименты. С августа 2025 года он начал добровольно выплачивать алименты в установленном законом объеме», — добавил Гавриличев.

