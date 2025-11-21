Лидеры ЕС назвали отправную точку в переговорах по Украине

Мерц, Стармер и Макрон назвали линию фронта отправной точкой в переговорах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским назвали текущую линию фронта отправной точкой в переговорах об урегулированию конфликта. Об этом сообщает Sky News.

«Лидеры стран настаивали на том, что нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сохранять способность эффективно защищать суверенитет страны», --отмечается в материале.

Кроме того, европейские лидеры вновь подтвердили, что намерены продолжать усилия «по поддержке Украины и защите жизненно важных интересов Европы».

Ранее стало известно, что Мерц, Стармер, Макрон и Зеленский в ходе совместного телефонного разговора отвергли отвергли ключевые пункты мирного плана США по Украине.