Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Малышева пристыдила двух перенесших рак людей и назвала их сумасшедшими

Малышева пристыдила гостей «Жить здорово!», перенесших рак, из-за прививки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила двух гостей передачи «Жить здорово!» на Первом канале, перенесших рак, и назвала их сумасшедшими. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

В передаче шла речь о прививке от вируса папилломы человека (ВПЧ), который провоцирует несколько видов онкологических заболеваний. Гостями передачи стали 37-летняя женщина, которой из-за рака шейки матки, спровоцированного ВПЧ, удалили матку и маточные трубы, а также мужчина, который в 50 лет перенес рак гортани.

Малышева спросила у гостей программы, сделали ли они прививку от ВПЧ своим детям или внукам, на что мужчина и женщина ответили отрицательно. Врач возмутилась ответами участников программы и отметила, что не понимает их позиции.

Материалы по теме:
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022

«Я бы легла костьми, нашла бы вакцину и вакцинировала бы детей. В Москву бы приехала, деньги заплатила. Я не понимаю этой позиции, хоть убейте меня. (...) Если бы вам сказали: "Летит кирпич на голову ребенку". А вы бы сказали: "Ну ждем, когда в наш регион завезут какие-нибудь защитные материалы". Правильно? Вы бы выглядели сумасшедшими, правильно? Но тут — это такое же сумасшествие», — высказалась медик.

Ранее Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак простаты. Она также заверила участника программы «Жить здорово!», что это онкологическое заболевание излечимо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости