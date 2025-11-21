Малышева пристыдила двух перенесших рак людей и назвала их сумасшедшими

Малышева пристыдила гостей «Жить здорово!», перенесших рак, из-за прививки

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила двух гостей передачи «Жить здорово!» на Первом канале, перенесших рак, и назвала их сумасшедшими. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

В передаче шла речь о прививке от вируса папилломы человека (ВПЧ), который провоцирует несколько видов онкологических заболеваний. Гостями передачи стали 37-летняя женщина, которой из-за рака шейки матки, спровоцированного ВПЧ, удалили матку и маточные трубы, а также мужчина, который в 50 лет перенес рак гортани.

Малышева спросила у гостей программы, сделали ли они прививку от ВПЧ своим детям или внукам, на что мужчина и женщина ответили отрицательно. Врач возмутилась ответами участников программы и отметила, что не понимает их позиции.

«Я бы легла костьми, нашла бы вакцину и вакцинировала бы детей. В Москву бы приехала, деньги заплатила. Я не понимаю этой позиции, хоть убейте меня. (...) Если бы вам сказали: "Летит кирпич на голову ребенку". А вы бы сказали: "Ну ждем, когда в наш регион завезут какие-нибудь защитные материалы". Правильно? Вы бы выглядели сумасшедшими, правильно? Но тут — это такое же сумасшествие», — высказалась медик.

