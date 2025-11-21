Забота о себе
19:29, 21 ноября 2025Забота о себе

Медсестра хосписа рассказала о самых больших сожалениях людей перед смертью

Наталья Обрядина1

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Медсестра хосписа по имени Лора, в течение 15 лет работавшая с умирающими людьми, рассказала об их самых больших сожалениях перед смертью. Ее слова опубликовало издание Daily Mail.

По словам медсестры, наиболее часто люди сожалеют о затаенных обидах на близких. Например, 92-летний участник Второй мировой войны рассказал ей, что 40 лет был в ссоре с любимым братом. Причину размолвки с родственником мужчина не раскрыл, но часто повторял, что «выиграл спор и при этом потерял целую жизнь».

Также многие люди, как утверждает специалистка, в последние минуты жизни печалились, что из-за страха бедности все время работали и многое упустили. Один в прошлом генеральный директор «откладывал жизнь на потом», чтобы скопить сбережения, но не успел их потратить, потому что скончался через три месяца после выхода на пенсию. Многие пациенты хосписа также признались, что им будет не хватать запаха дождя и пения птиц и других бесплатных вещей.

Кроме того, пожилые люди часто сожалели о том, что боялись быть искренними, уделяли мало внимания любимым и боялись попробовать что-то новое.

Ранее стала известна история женщины, которая из-за злокачественного новообразования лишилась половины лица. Отмечалось, что симптомами рака были выделения из носа.

