Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:09, 21 ноября 2025Из жизни

Медведь ворвался за мальчиком в магазин и чуть не растерзал его и кассиршу

В США медведь преследовал 11-летнего мальчика и ворвался за ним в магазин
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Пенсильвания, США, мальчик спасся от чуть не растерзавшего его медведя благодаря кассирше. Об этом пишет CBS News.

11-летний Коул Фрейзи рассказал, что увидел медведя у магазина Family Dollar, куда они приехали вместе с отцом. Сначала мальчик думал, что животное развернется и уйдет, но оно вдруг побежало в его сторону. Испугавшись, Фрейзи закричал и решил спрятаться в магазине. Однако медведь ворвался туда за ним.

В тот момент внутри были только два человека: Фрейзи и кассирша. Медведь продолжал преследовать мальчика, петлявшего между рядами с товарами. Наконец, ребенок добежал до женщины, стоящей за прилавком. Она уже успела собраться: взяла пальто, ключи и телефон. Как только хищник отвлекся, кассирша схватила Фрейзи и выбежала с ним на улицу. Они спрятались от медведя в машине.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Им удалось обхитрить зверя: он еще 10 минут бродил по магазину и только потом ушел. Это попало на камеры видеонаблюдения.

«Это определенно был безумный опыт», — отметил Фрейзи. Он признался, что будет рассказывать эту историю еще много лет.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости