Медведь ворвался за мальчиком в магазин и чуть не растерзал его и кассиршу

В США медведь преследовал 11-летнего мальчика и ворвался за ним в магазин

В штате Пенсильвания, США, мальчик спасся от чуть не растерзавшего его медведя благодаря кассирше. Об этом пишет CBS News.

11-летний Коул Фрейзи рассказал, что увидел медведя у магазина Family Dollar, куда они приехали вместе с отцом. Сначала мальчик думал, что животное развернется и уйдет, но оно вдруг побежало в его сторону. Испугавшись, Фрейзи закричал и решил спрятаться в магазине. Однако медведь ворвался туда за ним.

В тот момент внутри были только два человека: Фрейзи и кассирша. Медведь продолжал преследовать мальчика, петлявшего между рядами с товарами. Наконец, ребенок добежал до женщины, стоящей за прилавком. Она уже успела собраться: взяла пальто, ключи и телефон. Как только хищник отвлекся, кассирша схватила Фрейзи и выбежала с ним на улицу. Они спрятались от медведя в машине.

Им удалось обхитрить зверя: он еще 10 минут бродил по магазину и только потом ушел. Это попало на камеры видеонаблюдения.

«Это определенно был безумный опыт», — отметил Фрейзи. Он признался, что будет рассказывать эту историю еще много лет.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы.