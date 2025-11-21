Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 21 ноября 2025Россия

Медведев с иронией ответил на обращение Зеленского к украинцам

Медведев иронично ответил на обращение Зеленского к жителям Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично ответил на обращение Владимира Зеленского к жителям Украины. Пост появился в его канале в соцсети Max.

«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал политик.

Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой.

Президент Украины также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

    В США решили избавиться от дома известного певца

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Россияне придумали роботов для сбора ягод

    На Западе озадачились масштабами украинской коррупции

    Путин объяснил паузу в контактах с США

    Артемий Лебедев призвал не открывать границу с одной европейской страной

    Популярный бренд выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях

    Бездомные собаки спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку от переохлаждения

    Меган Маркл раскрыла причину любви к принцу Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости