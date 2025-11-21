Медведев с иронией ответил на обращение Зеленского к украинцам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично ответил на обращение Владимира Зеленского к жителям Украины. Пост появился в его канале в соцсети Max.

«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал политик.

Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой.

Президент Украины также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.