18:17, 21 ноября 2025Из жизни

Медведя ошибочно обвинили в расправе над 70-летней женщиной

The Japan Times: Считавшаяся жертвой медведя японка умерла от переохлаждения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В префектуре Акита назвали настоящую причину смерти пожилой японки, которая считалась жертвой медведя. Об этом сообщает The Japan Times.

В воскресенье, 16 ноября, 70-летнюю женщину нашли на рисовом поле без признаков жизни в окрестностях города Казуно. На теле присутствовали многочисленные раны, на ногах были видны различимые следы укусов. Полиция и местные жители сразу заподозрили нападение медведя из-за участившихся атак хищников в этом районе.

Однако подозрения в нападении не подтвердились: согласно результатам вскрытия, причиной остановки сердца стало переохлаждение, а не встреча с хищником. Экспертиза также установила, что повреждения были нанесены мелкими животными посмертно. Японского медведя, которого ошибочно обвинили в расправе, полностью реабилитировали после тщательного расследования. Полиция не обнаружила в районе инцидента ни медвежьей шерсти, ни отпечатков лап, ни других свидетельств присутствия крупного хищника.

Ранее сообщалось, что в префектуру Акита прибыли солдаты Сил обороны Японии, которые помогут экстренным службам в борьбе с нашествием медведей. Нападение на местную жительницу стало одной из причин, по которой отправка войск была ускорена.

    Все новости