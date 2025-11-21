Меган Маркл раскрыла причину любви к принцу Гарри

Меган Маркл назвала игривость причиной ее любви к принцу Гарри

Меган Маркл, герцогия Сассекская, назвала причину, по которой она полюбила принца Гарри. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

Меган Маркл призналась, что, когда она встретила будущего мужа, ее привлекла не причастность принца Гарри к королевской семье, а его «детская непосредственность и игривость». «У него детское восхищение миром и игривость. Меня к этому потянуло, он разбудил эти качества и во мне», — рассказала герцогиня Сассекская. По ее словам, эта легкость во взгляде на жизнь теперь проявляется во всех аспектах их брака — от воспитания детей до ведения бизнеса.

Она также отметила, что безусловная любовь принца Гарри дает ей чувство защищенности. «Никто в мире не любит меня сильнее, чем он, поэтому я уверена, что он всегда будет моим тылом», — сказала Меган Маркл.

Ранее Меган Маркл рассказала, когда поняла, что влюблена в принца Гарри. Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване.