Мерц отменил мероприятия ради срочных переговоров об Украине

Мерц проведет срочные переговоры с Трампом и Зеленским об Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет срочные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским о конфликте на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, канцлер ФРГ отменил назначенные на 21 ноября мероприятия со своим участием ради проведения телефонных разговоров по урегулированию конфликта. Источники сообщили, что собеседниками Мерца станут в том числе Трамп и Зеленский.

В материале отмечается, что темы и детали переговоров будут обнародованы «только по согласованию с партнерами».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что находится в процессе обсуждения мирного плана США по Украине с союзниками и самими украинскими властями.

