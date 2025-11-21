Мир
Президент Финляндии прокомментировал мирный план США по Украине

Стубб заявил, что оценивает мирный план США с союзниками и Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что находится в процессе обсуждения мирного плана США по Украине с союзниками и самими украинскими властями. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Вчера был опубликован проект плана по прекращению войны на Украине, состоящий из 28 пунктов. В настоящее время мы оцениваем ситуацию вместе с союзниками и Украиной», — сказано в сообщении.

Финский лидер добавил, что уже обсудил мирный план США с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и министром иностранных дел Элиной Валтонен, а также намерен провести дальнейшее обсуждение с правительством страны.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

