МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

МИД КНР: Китай никогда не поставлял России или Украине летальных вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Китай никогда не поставлял России или Украине летальных вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения», — сказала она.

Таким образом представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировала утверждения Украины о том, что Киев недавно якобы уничтожил произведенную в Китае реактивную систему залпового огня (РСЗО) Type-63, используемую российскими военными.

Ранее стало известно, что Украина начала использовать неизвестные модели РСЗО, которые внешне похожи на разработанные в Китае установки Type 63. Отмечается, что Type 63 находится на вооружении армий более десятка стран.

