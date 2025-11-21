Министр армии США признал технологии ВС России равными американским

Министр армии США Дрисколл признал технологии ВС России равными американским

Министр армии США Дэниел Дрисколл отметил, что армии России, Украины и Израиля, вероятно, не уступают американским вооруженным силам в технологическом плане, поскольку эти страны, находясь в состоянии конфликта, вынуждены внедрять нововведения с такой скоростью, которая не характерна для бюрократических систем. Его слова приводит Politico.

Дрисколл считает, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и Израиля, отстают от США. Причина отставания большинства стран заключается в том, что Россия, Украина и Израиль находятся в состоянии конфликта, который заставляет их развиваться и внедрять инновации с большей скоростью.

Ранее командир Третьего штурмового корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий заявил, что Украина теряет технологическое преимущество на фронте. По его словам, Украина в период с 2022 по 2024 годы создала систему тотального дронового наблюдения, изготовила тяжелый бомбардировочный дрон, наладила работу беспилотников-перехватчиков, которые интегрируются с радарами.