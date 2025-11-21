Россия
Мирный план США из 28 пунктов назвали политической капитуляцией Украины

Аналитик Полетаев: Мирный план США станет политической капитуляцией Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Появившийся в сети мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов и якобы разработанный американскими чиновниками, может стать политической капитуляцией Киева. Об этом заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в Telegram-канале.

«Документ практически полностью соответствует целям Кремля, заявленным в Стамбуле и потом расширенным в июне 2024 года, и вообще ни в одном пункте не соответствует целям, заявленным Украиной и глобалистским Западом», — обратил внимание военный аналитик.

По его словам, Вашингтон таким образом предложил Украине, а вместе с ней и Европе, политическую капитуляцию.

«Если мир будет подписан на таких или близких условиях, буду считать это безоговорочной или почти безоговорочной победой России», — подчеркнул Полетаев.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

