Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Бангладеш произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 10:38 по местному времени (07:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 23 километрах к юго-востоку от города Тонги, где проживает около 337 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняется.

Ранее в этот день землетрясение произошло у побережья Южных Курил. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 14:17 по местному времени (06:17 мск). Их магнитуда достигала 4,5. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 27 километрах северо-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 77 километров.