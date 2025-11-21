Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 21 ноября 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,5
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В Бангладеш произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 10:38 по местному времени (07:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 23 километрах к юго-востоку от города Тонги, где проживает около 337 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняется.

Ранее в этот день землетрясение произошло у побережья Южных Курил. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 14:17 по местному времени (06:17 мск). Их магнитуда достигала 4,5. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 27 километрах северо-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 77 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Самую красивую девушку мира освистали на родине и предложили отдать корону другой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости