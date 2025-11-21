Экономика
08:30, 21 ноября 2025

Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололеде

Синоптик Леус: 21 ноября на Москву обрушатся ледяные дожди, возможен гололед
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В пятницу, 21 ноября, на Москву обрушатся ледяные дожди, на дорогах возможен гололед. О такой погоде предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, за погоду в этот день будет отвечать теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными многослойными облаками и вызовет осадки — в том числе мокрый снег и ледяные дожди. Есть риск образования гололеда на дорогах, предупредил специалист.

«Температура воздуха плюс 1-3 градуса, по области — от нуля до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — рассказал Леус.

В субботу, 22 ноября, в столице также пройдут дожди с мокрым снегом. Воздух при этом прогреется до плюс 2 градусов ночью и до плюс 4 градусов днем.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Изначально режим должен был действовать до ночи 21 ноября, однако теперь предупреждение останется в силе до 00:00 24 ноября.

