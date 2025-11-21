На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

Украинский политолог Фесенко: Зеленский опасается увольнять Ермака

Главная опасность для президента Украины Владимира Зеленского в коррупционном скандале заключается в возможном расследовании против главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Такое заявление сделал политолог и исполнительный директор Центра политических исследований «Пента» в Киеве Владимир Фесенко в комментарии для ABC News.

«Если Ермак появится в документах НАБУ как потенциальный подозреваемый в коррупционной схеме... то его увольнение станет практически неизбежным», — отметил он.

Фесенко заявил, что увольнение Ермака сравнится для Зеленского с отрубанием правой руки, так как глава офиса президента Украины является ближайшим соратником украинского лидера.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала. Об этом сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после встречи Зеленского со своей фракцией вечером 20 ноября.