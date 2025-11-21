Бывший СССР
На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

Минэнерго Украины заявило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в результате российских атак получили повреждения крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС) страны. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Минэнерго Украины.

«В результате массированных ракетно-дроновых атак врага на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились», — говорится в публикации.

Так в министерстве ответили на обращение с вопросом об экспорте украинской электроэнергии за границу. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мощности объектов электрогенерации едва хватает, чтобы обеспечивать внутренний спрос на энергетику.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил об угрозе тотального блэкаута в стране. Экс-чиновник отметил, что власти должны сосредоточиться на обеспечении украинцев светом и теплом.

