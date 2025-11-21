Бывший СССР
На Украине рассказали о попытке провернуть аферу на фоне коррупционного скандала

Эксперт ЖКХ Попенко: В Киеве хотят приватизировать госкомпании на фоне коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко рассказал о попытке провернуть аферу по приватизации крупных госкомпаний на фоне коррупционного скандала.

По его словам, коррупционеры специально вгоняют в убытки крупнейшие энергетические предприятия страны, чтобы потом их приватизировать. В качестве примера эксперт привел предложение министра экономики Алексея Соболева, который предложил приватизировать акции «Энергоатома».

«Почему они не смотрят на коррупцию? Чтобы приватизировать, сказав, что это неэффективное управление, убыточное», — заявил Попенко, отметив, что аналогичная история через Минэкономики происходит с «Нафтогазом», и, вероятно, в дальнейшем «Укрэнерго».

«И в итоге на фоне этого всего Соболев конкретно подтверждает, какую задачу они себе ставят: приватизация самых лакомых кусочков», — подытожил эксперт.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.

    Все новости