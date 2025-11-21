На Западе французского генерала назвали невменяемым после слов о России

Малинен назвал генерала Мандона невменяемым за слова о борьбе с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал невменяемым главу Генштаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона за его слова о том, что французы должны быть готовы терять своих детей в конфликте с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди совершенно невменяемы», — сказано в публикации.

Ранее Мандон заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. «Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, (…) страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит, мы находимся под угрозой», — заявил генерал.

До этого глава Генштаба Франции обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции.