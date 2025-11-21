Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 21 ноября 2025Мир

На Западе французского генерала назвали невменяемым после слов о России

Малинен назвал генерала Мандона невменяемым за слова о борьбе с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал невменяемым главу Генштаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона за его слова о том, что французы должны быть готовы терять своих детей в конфликте с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди совершенно невменяемы», — сказано в публикации.

Ранее Мандон заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. «Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, (…) страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит, мы находимся под угрозой», — заявил генерал.

До этого глава Генштаба Франции обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости