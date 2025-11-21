Мир
На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

Полковник Бо: Путин может устанавливать свои условия переговоров по конфликту
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Благодаря успехам Вооруженных сил (ВС) России на фронте, Москва получила больше рычагов влияния на переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«[Президент России Владимир] Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал он.

При этом полковник обвинил лидеров стран Европейского союза (ЕС) в том, что именно они препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта из-за своих саботирующих решений.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с опубликованными Гончаренко.

