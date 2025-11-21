На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

Полковник Бо: Путин может устанавливать свои условия переговоров по конфликту

Благодаря успехам Вооруженных сил (ВС) России на фронте, Москва получила больше рычагов влияния на переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«[Президент России Владимир] Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал он.

При этом полковник обвинил лидеров стран Европейского союза (ЕС) в том, что именно они препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта из-за своих саботирующих решений.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с опубликованными Гончаренко.