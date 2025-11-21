Названо отличие в предпочтениях российских женщин и мужчин во время отдыха

Российские женщины на 11 процентов чаще мужчин бронируют дорогие туры

Основное отличие в предпочтениях российских женщин и мужчин во время путешествий назвали эксперты сервиса Onlinetours Premium. Результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2025 году российские женщины на 11 процентов чаще мужчин бронировали дорогие туры. Соотношение оформленных поездок — 55,3 процента на 44,7. Самый большой разрыв наблюдается в отечественном направлении: местные курорты предпочитают две из трех россиянок (64,3 процента) и один из трех россиян (35,7 процента).

При этом в Китае отдыхает 74,6 процента соотечественниц и 25,4 процента соотечественников. Уточняется, что российские женщины практически не выбирают на время отдыха страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Грузию и Абхазию. Представители мужского пола, напротив, чаще проводят отпуска там.

Для премиального отдыха туристы, независимо от половой принадлежности, предпочитают безвизовые направления: Турцию, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд. Средний чек тура «для богатых» составил 385 тысяч рублей. Самый высокий средний чек за год зафиксирован на Сейшельских островах — более миллиона рублей. Самое дорогое бронирование оказалось на Мальдивах — индивидуальный тур обошелся заказчику в 7,8 миллиона рублей.

Ранее эксперты сервиса назвали лучшие страны для не считающих деньги россиян. Так, искушенные российские туристы зачастую отдают предпочтение Мальдивам, которые символизируют роскошный отдых.