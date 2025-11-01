Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:35, 1 ноября 2025Путешествия

Названы лучшие страны для не считающих деньги россиян

Мальдивы и ОАЭ названы лучшими странами для не считающих деньги россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: jannoon028 / Freepik

Мальдивы, Китай и ОАЭ названы лучшими странами для россиян, которые не считают деньги, в том числе в путешествиях. Об этом говорится в материале сервиса Onlinetours Premium, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста сервиса Елизаветы Садакиной, искушенные российские туристы стремятся взять от отдыха все. Поэтому зачастую они отдают предпочтение Мальдивам, которые считаются символом роскошного отдыха. Там отпускники могут позволить себе отдельный пляж, персонального шефа, помощника и даже отдельный причал для лодки.

«Мальдивы идеально подходят для отдыха в тишине, а некоторые путешественники даже приходят с запросом аренды целого острова, чтобы остаться наедине с собой и близкими», — рассказала Садакина.

В Китае любителей роскошного отдыха привлекают чайные церемонии, старинные сады, ритуалы дыхания, искусство каллиграфии, монастыри, горные ретриты. А в ОАЭ богатые россияне ездят за идеальной инфраструктурой для частного отдыха.

«Для деловых клиентов это направление номер один — в ОАЭ люди роскошно отдыхают, ведут бизнес-встречи, получают доступ к любым люксовым товарам. Поэтому многие считают, что Эмираты — это безопасность в люксовом исполнении», — указано в материале.

Ранее россиянам предложили новую замену Таиланду и Вьетнаму для зимнего отпуска — речь идет о Филиппинах. По мнению экспертов, эта страна может конкурировать даже с Мальдивами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попались в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

    США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

    Сычев назвал фаворита в матче РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

    Создатель популярных видеоигр уволил пытавшихся создать профсоюз сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости