14:25, 21 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы четыре симптома редкой формы диабета

Врач Тананакина: Частое мочеиспускание может указывать на аутоиммунный диабет
Наталья Обрядина1

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала четыре характерных симптома редкого заболевания — латентного аутоиммунного диабета взрослых, который также называют LADA-диабетом. О том, по каким признакам можно заподозрить эту форму заболевания, доктор поговорила с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что LADA-диабет часто называют «полуторным типом» диабета, поскольку по механизму развития он близок к первому типу, а по симптомам — ко второму. «Указывать на заболевание могут такие симптомы, как усталость, жажда, частое мочеиспускание, незначительная потеря веса. На начальной стадии заболевания уровень глюкозы часто контролируемый, что маскирует болезнь. Однако со временем этот показатель становится нестабильным», — рассказала Тананакина.

Однако, по словам врача, без контроля это заболевание может привести к серьезным осложнениям, в том числе к диабетической ретинопатии и нефропатии, сердечно-сосудистым патологиям и повреждением нервов.

Ранее терапевт Ребека Васконселос опровергла главный миф о сахаре. Она заявила, что чрезмерное употребление сладостей далеко не всегда приводит к развитию диабета.

